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В Днепропетровской области завершаются работы на трассе Н-31

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Киев, Среда 01 сентября 2021 11:46
В Днепропетровской области завершаются работы на трассе Н-31 Фото: в Днепропетровской области завершаются работы на трассе Н-31 (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области дорожно-строительные работы на трассе Н-31 "Днепр - Кобеляки - Решетиловка", которая прокладывается с нуля в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", проходят уже на финишном отрезке по каналу "Днепр-Донбасс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепропетровской ОГА.

По словам главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, в настоящее время идет насыпка песчаной подушки под будущую дорогу, строительство эстакады через реку Орель и тоннеля для проезда сельхозтехники.

Протяженность участка, который предстоит достроить, составляет 29,5 км. Песчаное основание уже отсыпано и тщательно утрамбовано на протяжении более 1,2 км, при этом на некоторых отрезках толщина насыпи доходит до 12 метров. Ежедневно грузовики завозят на объект более 10 тыс. тонн песка, работы ведутся на всей протяженности будущей дороги до черты с Полтавской областью.

На строящемся участке трассы будут построены также подземный перегон для скота, а также эстакада, мост, путепроводы и водоотводные трубы.

В общей сложности, протяженность автомагистрали Н-31 в Днепропетровской области составит около 60 км.

Напомним, ранее главной задачей программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было названо обеспечение комфортного и быстрого проезда всеми дорогами Украины.

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Большая стройка
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