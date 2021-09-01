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У Дніпропетровській області завершуються роботи на трасі Н-31

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Київ, Середа 01 вересня 2021 11:46
У Дніпропетровській області завершуються роботи на трасі Н-31 Фото: в Дніпропетровській області завершуються роботи на трасі Н-31 (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області дорожньо-будівельні роботи на трасі Н-31 "Дніпро - Кобеляки - Решетилівка", яка прокладається з нуля у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", проходять вже на фінішному відрізку за каналом "Дніпро-Донбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпропетровської ОДА.

За словами голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, наразі триває насип піщаної подушки під майбутню дорогу, будівництво естакади через річку Орель і тунелю для проїзду сільгосптехніки.

Протяжність ділянки, яку треба добудувати, становить 29,5 км. Піщану основу вже відсипано і ретельно утрамбовано на протяжності більш ніж 1,2 км, при цьому на деяких відрізках товщина насипу доходить до 12 метрів. Щодня вантажівки завозять на об'єкт більше 10 тис. тонн піску, роботи ведуться на всій протяжності майбутньої дороги до межі з Полтавською областю.

На ділянці траси, що споруджується, будуть побудовані також підземний перегін для худоби, а також естакада, міст, шляхопроводи і водовідвідні труби.

Загалом протяжність автомагістралі Н-31 у Дніпропетровській області складе близько 60 км.

Нагадаємо, раніше головним завданням програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" було названо забезпечення комфортного і швидкого проїзду всіма дорогами України.

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Велике будівництво
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