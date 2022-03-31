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У Дніпропетровській області заборонили цивільне судноплавство. Порушникам загрожує штраф

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Дніпропетровська область, Четвер 31 березня 2022 14:57
У Дніпропетровській області заборонили цивільне судноплавство. Порушникам загрожує штраф Фото: у Дніпропетровській області заборонили цивільне судноплавство (РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителям Дніпропетровської області заборонили виходити на цивільних суднах на водойми. Порушникам загрожує штраф до 680 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Дніпропетровській області.

У період воєнного стану на водоймах заборонено навігацію малих, моторних, прогулянкових, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів для розваг. Також заборонено рибалити з човнів.

За порушення передбачені штрафи від 51 до 680 гривень. Контролювати виконання розпорядження будуть правоохоронці та управління меліорації і рибогосподарства області.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли військову частину у Дніпропетровській області.

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