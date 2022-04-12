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В Днепропетровской области возобновил работу металлургический завод, - ОВА

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Вторник 12 апреля 2022 10:20
В Днепропетровской области возобновил работу металлургический завод, - ОВА Фото: в Днепропетровской области возобновил работу металлургический завод (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Возобновил работу прокатный цех одного из металлургических заводов Днепропетровской области и уже работает на 100% мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военную администрацию.

"Цех стоял в простое с начала года. Там проводили ремонтные работы. Обновляли производственные мощности. Сейчас уже получили заказы от украинских предприятий. Начали выпускать продукцию. Имеем все необходимые материалы, энергетические ресурсы", - рассказал начальник производственного цеха.

Заместитель директора предприятия отметил, что в цех вышли все рабочие и работают в три смены.

"Люди с воодушевлением восприняли призыв выйти на работу. К станкам стали с удовольствием. Решаем все необходимые логистические вопросы. Заготовки получаем от других предприятий региона. Работаем с ними в тесной кооперации", - сказал заместитель директора.

Всего в области работают 20 из 22 крупных промышленных предприятий. Из них 14-металлургических.

Напомним, правительство разработал специальный чат-бот, который поможет работникам узнавать об условиях работы во время военного положения.

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Днепропетровская область Металлургпром
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