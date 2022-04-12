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У Дніпропетровській області відновив роботу металургійний завод, - ОВА

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Вівторок 12 квітня 2022 10:20
У Дніпропетровській області відновив роботу металургійний завод, - ОВА Фото: у Дніпропетровській області відновив роботу металургійний завод (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Відновив роботу прокатний цех одного з металургійних заводів Дніпропетровської області та вже працює на 100% потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військову адміністрацію.

"Цех стояв у простої з початку року. Там проводили ремонтні роботи. Оновлювали виробничі потужності. Нині вже отримали замовлення від українських підприємств. Почали випускати продукцію. Маємо усі необхідні матеріали, енергетичні ресурси", - розповів начальник виробничого цеху.

Заступник директора підприємства зазначив, що до цеху вийшли усі робітники та працюють у три зміни.

"Люди з натхненням сприйняли заклик вийти на роботу. До станків стали із задоволенням. Вирішуємо усі необхідні логістичні питання. Заготовки отримуємо від інших підприємств регіону. Працюємо із ними у тісній кооперації", - сказав заступник директора.

Загалом в області працюють 20 з 22 великих промислових підприємств. Із них 14 - металургійних.

Нагадаємо, уряд розробив спеціальний чат-бот, який допоможе працівникам дізнаватися про умови роботи під час воєнного стану.

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Дніпропетровська область Металлургпром
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