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В Днепропетровской области строят новый дом для детей-сирот

Автор: Наталия Гурковская

В селе Петровка Синельниковского района Днепропетровской области появится современный и комфортный дом для детей, оставшихся без родительской опеки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Продолжаем строительство малых групповых домов для детей-сирот. Таких в разных уголках области построили уже шесть. В настоящее время продолжаются работы в Вакулово, Васильковке и Петровке. Это хорошая альтернатива интернатам. Создаем объекты, где самым маленьким жителям региона будет комфортно", - прокомментировал глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

Строители уже обустроили фундамент и перешли к возведению кирпичных стен, после чего займутся перекрытиями и внутренними работами.

Малый групповой дом, который создают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", рассчитан на проживание 10 детей. В нем будут комнаты на двоих детей, а также общая гостиная-игровая и кухня-студио. Во дворе разместят игровую и спортивную площадки с тренажерами, брусьями и качелями.

Рядом с домом находится школа и здание культуры с кружками, стадион, амбулатория.

Ранее сообщалось, что в Днепре по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" для школьников создают спорткомплекс со стадионом.

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Большая стройка