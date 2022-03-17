UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепропетровской области силами ПВО сбили две российские ракеты

Фото: Украина продолжает сбивать российские ракеты (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две российские ракеты в Днепропетровской области. И беспилотник на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".

"Днепропетровская область: ракетная угроза прошла! Силами противовоздушной обороны сбиты обе ракеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Харьковском направлении был сбит беспилотник противника.

Напомним, накануне средства противовоздушной обороны Украины сбили несколько российских истребителей, в том числе над Черным морем и над Черниговом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна России против Украины