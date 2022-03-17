В Днепропетровской области силами ПВО сбили две российские ракеты

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две российские ракеты в Днепропетровской области. И беспилотник на Харьковском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".
"Днепропетровская область: ракетная угроза прошла! Силами противовоздушной обороны сбиты обе ракеты", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Харьковском направлении был сбит беспилотник противника.
Напомним, накануне средства противовоздушной обороны Украины сбили несколько российских истребителей, в том числе над Черным морем и над Черниговом.
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