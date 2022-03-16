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В Днепропетровской области российские войска обстреляли район между Никополем и Алексеевой

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Днепр, Среда 16 марта 2022 01:37
В Днепропетровской области российские войска обстреляли район между Никополем и Алексеевой Фото: оккупанты обстреляли местность между Никополем и Алексеевой в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепропетровской области российские войска обстреляли район между Никополем и Алексеевкой. В результате вражеского удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Никополя Александра Саюка.

"Действительно, между Никополем и Алексеевкой произошел вражеский обстрел. Сейчас там работают пожарные", - сказал Саюк.

По его словам, российские оккупанты не обстреливали Никополь. Мэр призвал жителей города сохранять спокойствие и при объявлении воздушной тревоги сразу отправляться в бомбоубежища.

Напомним, в сводке Генштаба ВСУ по итогам боев 15 марта отмечается, что противник не оставляет попыток продвинуться из Николаевской области в направлении Кривого Рога.

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