ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпропетровській області російські війська обстріляли район між Нікополем і Алексєєвою

Новость на русском →
Дніпро, Середа 16 березня 2022 01:37
У Дніпропетровській області російські війська обстріляли район між Нікополем і Алексєєвою Фото: окупанти обстріляли місцевість між Нікополем і Алексєєвою в Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Дніпропетровській області російські війська обстріляли район між Нікополем і Олексіївкою. В результаті ворожого удару спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Нікополя Олександра Саюка.

"Дійсно, між Нікополем і Олексіївкою стався ворожий обстріл. Зараз там працюють пожежники", - сказав Саюк.

За його словами, російські окупанти не обстрілювали Нікополь. Мер закликав жителів міста зберігати спокій і при оголошенні повітряної тривоги відразу відправлятися в бомбосховища.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу ЗСУ за підсумками боїв 15 березня зазначається, що противник не залишає спроб просунутися з Миколаївської області в напрямку Кривого Рогу.

Війна Росії проти України триває 21-й день. Подробиці російської агресії і ситуація в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Нікополь Війна Росії проти України
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу