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В Павлограде произошел масштабный пожар на промышленном предприятии

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Павлоград, Суббота 02 июля 2022 19:56
В Павлограде произошел масштабный пожар на промышленном предприятии Архивное фото: в Днепропетровской области произошел масштабный пожар на промышленном предприятии (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На одном из промышленных предприятий в Павлограде Днепропетровской области возник пожар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что спасатели уже потушили пожар. Они укрощали огонь почти 2 часа.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Сообщается, что сейчас на месте работает комиссия. Специалисты выясняют причины возгорания.

Как сообщалось ранее, сегодня в Павлограде прогремел громкий взрыв. Городской совет подтвердил "прилет".

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Павлоград Днепропетровская область Пожар
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