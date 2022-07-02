В Павлограде произошел масштабный пожар на промышленном предприятии
Архивное фото: в Днепропетровской области произошел масштабный пожар на промышленном предприятии (РБК-Украина)
На одном из промышленных предприятий в Павлограде Днепропетровской области возник пожар.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Facebook.
Отмечается, что спасатели уже потушили пожар. Они укрощали огонь почти 2 часа.
К счастью, никто из людей не пострадал.
Сообщается, что сейчас на месте работает комиссия. Специалисты выясняют причины возгорания.
Как сообщалось ранее, сегодня в Павлограде прогремел громкий взрыв. Городской совет подтвердил "прилет".
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