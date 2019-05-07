В Днепропетровской области прогремел взрыв

Во вторник, 7 мая, в городе Марганец Днепропетровской области в результате взрыва гранаты погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По словам полицейских, взрыв прогремел в 15:54 возле магазина на улице Лермонтова.

Среди пострадавших - сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове 6 мая на проспекте Победы произошла стрельба, в результате которой пострадал человек. Как сообщается, между двумя мужчинами произошел конфликт с применением оружия. В результате ссоры пострадал 35-летний мужчина.

Кроме того, в Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты около 40 метров. Инцидент произошел в селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области. Как сообщается, водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия погибли три человека, еще девять - госпитализированы.

Водителя грузовика правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре ему объявят подозрение, а также суд изберет меру пресечения.