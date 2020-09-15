В Днепропетровской области продолжается ремонт трассы Н-11 Днепр - Николаев

Люди и техника работают круглосуточно
В Днепропетровской области продолжается ремонт трассы национального значения Н-11 Днепр - Николаев. Работы осуществляются круглосуточно.
Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.
По его словам, трасса национального значения Н-11 была построена в 40-х годах прошлого века и проходит по территории Днепропетровской и Николаевской областей через Днепр, Кривой Рог и Николаев.
Днепропетровская область. Трасса Н-11 Днепр - Николаев. Километр 180. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_СтройОпубліковано Юрієм Голиком Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.
Напомним, ранее Юрий Голик показал, как выглядит после ремонта идеально ровная трасса в Сумской области.