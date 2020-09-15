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В Днепропетровской области продолжается ремонт трассы Н-11 Днепр - Николаев

Днепропетровская область, Вторник 15 сентября 2020 14:02
В Днепропетровской области продолжается ремонт трассы Н-11 Днепр - Николаев
Фото: ремонт дорог (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Люди и техника работают круглосуточно

В Днепропетровской области продолжается ремонт трассы национального значения Н-11 Днепр - Николаев. Работы осуществляются круглосуточно.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, трасса национального значения Н-11 была построена в 40-х годах прошлого века и проходит по территории Днепропетровской и Николаевской областей через Днепр, Кривой Рог и Николаев.

Днепропетровская область. Трасса Н-11 Днепр - Николаев. Километр 180. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.

Напомним, ранее Юрий Голик показал, как выглядит после ремонта идеально ровная трасса в Сумской области.

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Новости Украины Транспорт Днепропетровская областьдорогиЮрий ГоликБольшая стройка
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