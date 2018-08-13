У Дніпропетровській області правоохоронці виявили схованку з боєприпасами

Про місцезнаходження арсеналу правоохоронцям повідомив місцевий житель

У Дніпропетровській області поблизу села Зайцеве правоохоронці виявили схованку з боєприпасами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції України.

Як зазначається, схованку з гранатами, вибухівкою та гранатометами виявили правоохоронці у лісосмузі у Дніпропетровській області. У схованці було понад 8 кг вибухівки, а також 60 гранат РГД-5, Ф-1 та РГН із запалами, крім того, правоохоронці виявили два реактивні протитанкові гранатомети, 6 пострілів до них, 12 димових шашок, а також 16 ящиків з патронами до різної зброї.

Повідомляється, що про місцезнаходження арсеналу повідомив місцевий житель, який у лісосмузі збирав металобрухт й випадково виявив боєприпаси. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фото: виявлені боєприпаси (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулого тижня у Харкові правоохоронці виявили гранату на вулиці Братській біля житлового будинку. Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій області біля заводу "Пилоподавления" вибухнула граната. В результаті вибуху осколками пошкоджено фасад та вікна будівлі. Постраждалих немає.