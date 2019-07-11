В Днепропетровской области из-за пожара на шахте госпитализированы 6 горняков

Иллюстративное фото (dp.dsns.gov.ua)

Пожар произошел в результате замыкания силового кабеля

В селе Марьина (Днепропетровская область) на шахте им. М.И. Сташкова Пао "ДТЭК Павлоградуголь" произошел пожар, в результате которого 6 горняков госпитализированы в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в шахте находились 329 горняков, из них 28 на аварийном участке. Всех подняли на поверхность. Пожар произошел в результате замыкания силового кабеля, что понесло за собой "возгорание деревянных элементов". В результате происшествия пострадали 6 горняков.

"По состоянию на 7:00 11 июля силами военизированных горноспасательных отрядов Минэнергоугля осуществляется тушение пожара, контроль рудничной атмосферы и работы по возведению взрывостойких перемычек с целью изоляции аварийного участка", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта в Донецкой области из-за пожара на шахте "Покровская" эвакуировали горняков. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что во Львовской области при аварии на шахте погиб рабочий. В частности, в результате обвала породы на шахте "Надежда" Сокальского района на глубине около 500 метров погиб 40-летний горняк очистного забоя из Червонограда.