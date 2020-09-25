ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Днепропетровской области подорвали банкомат и украли почти миллион гривен

Автор: РБК-Украина

В Новомосковском районе Днепропетровской области четверо мужчин подорвали банкомат и украли из него почти миллион гривен. Во время задержания преступники сопротивлялись и протаранили автомобиль КОРД.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Полиция Сумской области уведомила правоохранителей Днепропетровщины, что готовится подрыв банкомата в Новомосковском районе.

Полицейским удалось задержать злоумышленников сразу после преступления, в ходе которого они подорвали банкомат и изъяли оттуда кассеты с деньгами.

Самые читаемые новости

В ходе преследования преступники сопротивлялись и протаранили автомобиль спецподразделения КОРД. В итоге удалось заблокировать автомобиль беглецов и задержать четверых мужчин - троих жителей Сум и один из Каменского района возрастом от 34 до 49 лет.

При задержании у них изъяли кассеты банкомата с деньгами на общую сумму почти в миллион гривен. Выяснилось также, что после подрыва банкомата они оставили автомобиль BMW возле поселка рядом с местом преступления, а на другом авто собирались бежать.

Открыто расследование по ч.5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Проверяется причастность задержанных к подобным преступлениям.

Сегодня сообщалось, что в центре Харькова напали на женщину и угнали ее авто.

Кроме того, во Львовской области мужчина напал на пограничника после вопроса о наличии документов и цели его пребывания у границы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины происшествие