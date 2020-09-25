У Дніпропетровській області підірвали банкомат і вкрали майже мільйон гривень

Фото: банкомат (itc.ua)

У Новомосковському районі Дніпропетровської області четверо чоловіків підірвали банкомат і викрали з нього майже мільйон гривень. Під час затримання злочинці чинили опір і протаранили автомобіль КОРД.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Поліція Сумської області повідомила правоохоронців Дніпропетровщини, що готується підрив банкомату в Новомосковському районі.

Поліцейським вдалося затримати зловмисників відразу після злочину, в ході якого вони підірвали банкомат та вилучили звідти касети з грошима.

В ході переслідування злочинці чинили опір і протаранили автомобіль спецпідрозділу КОРД. В результаті вдалося заблокувати автомобіль втікачів і затримати чотирьох чоловіків - трьох жителів Сум та одного з Кам'янського району віком від 34 до 49 років.

Під час затримання у них вилучили касети банкомату з грошима на загальну суму майже в мільйон гривень. З'ясувалося також, що після підриву банкомата вони залишили автомобіль BMW біля селища поряд з місцем злочину, а на іншому авто збиралися бігти.

Відкрито розслідування за ч.5 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Перевіряється причетність затриманих до аналогічних злочинів.

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