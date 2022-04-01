У Дніпропетровській області окупанти з повітря атакували один із районів

У Дніпропетровській області 31 березня російські ворожі сили атакували з повітря Синельниківський район. Обійшлося без жертв, проте є суттєві руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука .

"Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Вчора надвечір ворог з повітря атакував Синельниківський район. На щастя, минулося без жертв. Але є суттєві руйнування об‘єктів інфраструктури", - зазначив Лукашук.

Проте голова облради додав, що українські військові йдуть у контрнаступ у Херсонській області, звільняючи населені пункти від російських окупантів.