В Днепропетровской области мужчина бросил взрывчатку под автомобиль, есть пострадавший

В Днепропетровской области мужчина бросил перед автомобилем соседа взрывчатку. В результате взрыва водитель автомобиля Renault получил легкие телесные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Инцидент произошел днем 17 сентября.

Как установили правоохранители, мужчина бросил взрывное предмет, когда автомобиль соседей проезжал мимо его дома. В результате взрыва 62-летний водитель автомобиля получил легкие травмы, также поврежден автомобиль.

Мужчину, причастного к взрыву, доставили в отделение полиции и задержали . Правоохранители у станавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: В Днепропетровской области мужчина бросил взрывчатку под автомобиль (npu.gov.ua)