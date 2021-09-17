ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Днепропетровской области мужчина бросил взрывчатку под автомобиль, есть пострадавший

Новина українською →
Днепропетровская область, Пятница 17 сентября 2021 21:09
В Днепропетровской области мужчина бросил взрывчатку под автомобиль, есть пострадавший Фото: В Днепропетровской области мужчина бросил взрывчатку под автомобиль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Днепропетровской области мужчина бросил перед автомобилем соседа взрывчатку. В результате взрыва водитель автомобиля Renault получил легкие телесные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Инцидент произошел днем 17 сентября.

Как установили правоохранители, мужчина бросил взрывное предмет, когда автомобиль соседей проезжал мимо его дома. В результате взрыва 62-летний водитель автомобиля получил легкие травмы, также поврежден автомобиль.

Мужчину, причастного к взрыву, доставили в отделение полиции и задержали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: В Днепропетровской области мужчина бросил взрывчатку под автомобиль (npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
NEWS
Зеленский отправится в США 20 сентября. Выступит на Генассамблее ООН
Зеленский отправится в США 20 сентября. Выступит на Генассамблее ООН
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит