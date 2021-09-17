У Дніпропетровській області чоловік кинув вибухівку під автомобіль, є потерпілий
У Дніпропетровській області чоловік кинув перед автомобілем сусіда вибухівку. В результаті вибуху водій автомобіля Renault отримав легкі тілесні ушкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.
Інцидент стався вдень 17 вересня.
Як встановили правоохоронці, чоловік кинув вибуховий предмет, коли автомобіль сусідів проїжджав повз його будинок. В результаті вибуху 62-річний водій автомобіля отримав легкі травми, також пошкоджений автомобіль.
Чоловіка, причетного до вибуху, доставили у відділення поліції і затримали. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Фото: у Дніпропетровській області чоловік кинув вибухівку під автомобіль (npu.gov.ua)