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У Дніпропетровській області чоловік кинув вибухівку під автомобіль, є потерпілий

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Дніпропетровська область, П'ятниця 17 вересня 2021 21:09
У Дніпропетровській області чоловік кинув вибухівку під автомобіль, є потерпілий Фото: у Дніпропетровській області чоловік кинув вибухівку під автомобіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Дніпропетровській області чоловік кинув перед автомобілем сусіда вибухівку. В результаті вибуху водій автомобіля Renault отримав легкі тілесні ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Інцидент стався вдень 17 вересня.

Як встановили правоохоронці, чоловік кинув вибуховий предмет, коли автомобіль сусідів проїжджав повз його будинок. В результаті вибуху 62-річний водій автомобіля отримав легкі травми, також пошкоджений автомобіль.

Чоловіка, причетного до вибуху, доставили у відділення поліції і затримали. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фото: у Дніпропетровській області чоловік кинув вибухівку під автомобіль (npu.gov.ua)

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