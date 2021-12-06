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В Днепропетровской области на коммунальном предприятии разоблачили криптоферму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция в Днепропетровской области разоблачила подпольную криптоферму на территории коммунального предприятия. Злоумышленники воровали электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как установило следствие, злоумышленники обустроили майнинг-ферму криптовалют на неработающей резервной подстанции одного из коммунальных предприятий в Кривом Роге. Оборудование подключалось в обход счетчиков.

В ходе обыска помещения правоохранители обнаружили несколько майнинг-ферм с видеокартами и материнскими платами, а также блоки питания, с помощью которых генерировались криптовалюты. Сотрудники полиции изъяли специальное оборудование на сумму около 4 млн гривен.

Нанесенный государству ущерб устанавливается. Организаторам нелегальной криптофермы грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: в Днепропетровской области на коммунальном предприятии разоблачили криптоферму (npu.gov.ua)

Напомним, в начале ноября Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Черкасской области крупную подпольную криптоферму. Преступники похищали электроэнергию в промышленных масштабах.

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Днепропетровская областьМинистерство внутренних дел Украины