В Днепропетровской области идет строительство трассы Н-31

Фото: ремонт дорог (facebook.com)

Общая протяженность трассы составит - 137 км

В Днепропетровской области продолжается строительство трассы национального значения Н-31 Днепр - Решетиловка. Общая протяженность дороги, которая строится, фактически, с нуля, составит - 137 км.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По словам Голика, около 80 км трассы расположены в Полтавской области и 57 км - в Днепропетровской. В целом же дорога связывает Мариуполь, Днепр, Киев и Львов.

Полтавский участок будет бетонным и станет первым украинским бетонным автобаном.

Как отмечает Голик, трасса Н-31 является важнейшим объектом программы президента "Большая стройка". Всего же в рамках программы в 2020 году будет построено и отремонтировано 4 000 км дорог международного и национального значения, а также 2 500 км дорог местного значения.

Напомним, ранее Голик сообщал, что работы на строительстве трассы национального значения Н-31 Днепр - Решетиловка планируется завершить в течение одного года.

Также в рамках программы строится, ремонтируется и реконструируется несколько сотен объектов социальной инфраструктуры. Ожидается, что в течение 2020 года в Украине появится не менее 100 школ, 100 детсадов, 100 спортивных соружений и 200 пунктов оказания экстренной медицинской помощи.