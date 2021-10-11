В Днепропетровской области горел микроавтобус. Есть погибший

На автодороге Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка произошел пожар в микроавтобусе. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Пожар произошел в середине автомобиля Volkswagen LT 35, который находился на временной остановке.
Огнем поврежден салон автомобиля и топливные брикеты, которые находились в салоне автомобиля. В 08:59 пожар локализовали и в 09:15 потушили.
К ликвидации возгорания привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.