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У Дніпропетровській області цьогоріч відремонтують трасу Дніпро-Павлоград, - Резніченко

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Дніпро, Вівторок 15 червня 2021 15:36
У Дніпропетровській області цьогоріч відремонтують трасу Дніпро-Павлоград, - Резніченко Фото: у Дніпропетровській області цьогоріч відремонтують трасу Дніпро-Павлоград (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області цього року буде відремонтована дорога Дніпро-Павлоград. Станом на зараз на одних ділянках траси дорожники фрезерують старе покриття, на інших - вже влаштовують перший шар нового покриття.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, передає сайт обласної адміністрації.

"Дніпро-Павлоград - важлива дорожня артерія. Дорога з’єднує три райони області. На ній - багато транзитного транспорту та міжміських автобусів", - зазначив він.

Як зазначається, покриття на магістралі Дніпро-Павлоград давно зносилося, останніми десятиліттями тут були лише ямкові ремонти.

Загальна довжина магістралі - понад 60 км. Техніка працює відразу на декількох ділянках: від межі з Кіровоградською областю до Донеччини.

У Дніпропетровській області цьогоріч відремонтують трасу Дніпро-Павлоград, - РезніченкоУ Дніпропетровській області цьогоріч відремонтують трасу Дніпро-Павлоград, - Резніченко

"Це буде сучасна траса. Зробимо підсилене дорожнє полотно товщиною 37 см. На під’їзді до Павлограда дорогу розширимо. Приведемо до ладу і транспортні розв’язки та штучні споруди", - сказав в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Дорога Дніпро-Павлоград - частина траси Знам’янка-Луганськ-Ізварине.

Ремонт траси Знам’янка-Луганськ-Ізварине - один із наймасштабніших проектів програми президента "Велике будівництво".

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко показав, як на Дніпропетровщині виглядає сучасний малий груповий будинок для дітей-сиріт.

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