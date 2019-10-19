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В Киевской области зафиксировали вспышку ботулизма

Новости » Происшествия    19.10.2019 - 11:51
В Киевской области зафиксировали вспышку ботулизма
Иллюстративное фото (facebook.com/desnaukr)

Один из случаев заражения привел к летальному исходу

В Киевской области зафиксировано три случая ботулизма, один из них оказался летальным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Сообщается, что в результате заражения ботулизмом умер один человек. Специалисты в ходе санитарных и эпидемиологических экспертиз установили, что причиной заражения стала вяленая рыба.

Во втором случае установлена ​​связь с потреблением пищевых продуктов. Третий пострадавший заразился из-за рыбных консерв промышленного изготовления и кефали, которая была куплена на рынке в Херсонской области, засолена в домашних условиях и отправлена по почте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области погибли три человека из-за отравления опасными парами. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, трое мужчин отравились во время работ по очистке выгребной ямы.

До этого в детском саду в Барышевке (Киевская область) отравились 13 детей. У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

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