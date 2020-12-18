ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Днепропетровской области блокировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

Днепропетровская область, Пятница 18 декабря 2020 19:28
В Днепропетровской области блокировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
Фото: обыски у фигурантов дела (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Днепропетровской области разоблачили деятельность конвертационного центра. Его оборот составлял до миллиарда гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, схему организовал местный коммерсант. Он предлагал клиентам услуги по выводу денег через фиктивные фирмы с формированием искусственного налогового кредита, а часть денег переводить в наличные.

Через конвертационный центр в 2019-20 годах прошел миллиард гривен. Точная сумма ущерба государству устанавливается.

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче обналиченных 2,5 миллиона гривен. Также правоохранители провели 13 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов, в том числе и в помещении налоговой службы.

Во время обысков изъяли 230 тысяч евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 тысяч долларов, более 20 тысяч фунтов стерлингов, а также компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Следствие ведется по статьям 28, 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины.

В четверг сообщалось, что Служба безопасности Украины во Львове блокировала деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен. Правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, в начале декабря в Житомирской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр. С помощью него в тень вывели почти 200 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Служба безопасности Украины

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь