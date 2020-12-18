В Днепропетровской области блокировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

Фото: обыски у фигурантов дела (ssu.gov.ua)

В Днепропетровской области разоблачили деятельность конвертационного центра. Его оборот составлял до миллиарда гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, схему организовал местный коммерсант. Он предлагал клиентам услуги по выводу денег через фиктивные фирмы с формированием искусственного налогового кредита, а часть денег переводить в наличные.

Через конвертационный центр в 2019-20 годах прошел миллиард гривен. Точная сумма ущерба государству устанавливается.

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче обналиченных 2,5 миллиона гривен. Также правоохранители провели 13 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов, в том числе и в помещении налоговой службы.

Во время обысков изъяли 230 тысяч евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 тысяч долларов, более 20 тысяч фунтов стерлингов, а также компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Следствие ведется по статьям 28, 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины.

В четверг сообщалось, что Служба безопасности Украины во Львове блокировала деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен. Правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, в начале декабря в Житомирской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр. С помощью него в тень вывели почти 200 млн гривен.