В Днепропетровской области автомобиль упал с моста в реку, есть погибшая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Автомобиль не смог проехать по узкому мостику

Вчера, 11 февраля, в Верхнеднепровске (Днепропетровская область) автомобиль с двумя людьми в салоне упал с моста в реку Самоткань, в результате чего погибла девушка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Как сообщается, автомобиль Renault MEGANE двигался по узкому мостику через сбросной канал, но не смог проехать. В результате ДТП погибла 19-летняя девушка, но спасателям удалось вытащить из воды другого человека.

Напомним, в Полтаве маршрутка с пассажирами протаранила троллейбус техобслуживания, в результате аварии пострадали пятеро людей.

Также, в Киеве вблизи станции метро "Нивки" произошли одновременно две дорожно-транспортных происшествия (ДТП).

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Победы нетрезвый водитель ночью устроил дорожно-транспортное происшествие.

РБК-Украина писало, что в Херсонской области на автодороге Херсон-Снигиревка столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли трое людей, еще один человек пострадал.