ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпропетровській обл. підірвали автомобіль підприємця, є поранені

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 10:50
У Дніпропетровській обл. підірвали автомобіль підприємця, є поранені
Фото: місце події (dp.npu.gov.ua)

Постраждалих госпіталізували

У Нікополі чоловік кинув гранату під автомобіль підприємця, у результаті чого відбувся вибух, через який постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Так, 28 липня чоловік кинув під автомобіль 41-річного місцевого підприємця гранату РГД-5. В результаті стався вибух, внаслідок якого тілесні ушкодження отримали два пасажири автомобіля.

У Дніпропетровській обл. підірвали автомобіль підприємця, є пораненіФото: місце події

Повідомлення про вибух надійшло до поліції близько 22:53. За словами заявниці,  на перехресті вулиці Новикова та Коцюбинського Нікополя невідомі особи кинули під автомобіль Mitsubishi Outlander вибуховий предмет.

"У результаті вибуху постраждали два пасажири автомобіля, які отримали численні осколкові поранення. Наразі постраждалі особи перебувають у лікарні, їх життю нічого не загрожує", - сказано у повідомленні.

Відповідно до повідомлення, експерти-вибухотехніки вилучили з місця події фрагменти гранати РГД-5.

"Правоохоронці встановили підозрюваного у злочині та доставили його до Нікопольського відділу поліції. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, призначено експертизи", - поінформували у прес-службі.

Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 (замах на злочин) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києво-Святошинському районі Київської області дівчина підірвалася на гранаті. Вибух стався в селі Крюковщина. Дівчина постраждала від розривів осколків.

Як писало РБК-Україна раніше, правоохоронці 19 липня затримали під стінами Верховної ради чоловіка з гранатою.

У Київській обл. дівчина підірвалася на гранаті У Дніпропетровській області водій врізався в дерево, двоє загиблих
Новини України ДніпроДнепропетровская областьграната
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся