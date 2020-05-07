В Днепропетровском облсовете усомнились в достоверности ПЦР-тестирований

Фото: Святослав Олейник (oblrada.dp.gov.ua)

За прошлые сутки область вошла в тройку лидеров по количеству новых случаев COVID-19

Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник усомнился в достоверности результатов ПЦР-тестирований на коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета в Facebook.

По словам Олейника, вопросы возникают в связи с большим расхождением между результатами экспресс-тестов и лабораторными исследованиями.

"Возникает ряд вопросов относительно достоверности результатов лабораторных исследований. Очень большое расхождение между экспресс-тестами и ПЦР. Это все противоречит тем данным, которые заявлялись в мире. Несмотря на цифры и случаи, пришли к выводу, что ситуацию должен анализировать медицинский консилиум", - сообщил он.

Отметим, за прошлые сутки Днепропетровская область вошла в тройку лидеров по количеству новых случаев заражения коронавирусом. В области за 6 мая подтвердили 56 заболеваний. Больше всего случаев выявлено в Одесской и Черновицкой областях - по 63 заболевания. Всего за сутки в Украине зарегистрировано 507 новых случаев коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что Олейник заявил об отсутствии вспышки коронавируса в области. По его словам рост количества заболеваний связан с увеличением проводимых тестирований на COVID-19. Всего в области подтверждено 624 заражения.