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У Дніпропетровській облраді засумнівалися в достовірності ПЛР-тестувань

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 18:57
У Дніпропетровській облраді засумнівалися в достовірності ПЛР-тестувань
Фото: Святослав Олійник (oblrada.dp.gov.ua)

За минулу добу область увійшла до трійки лідерів за кількістю нових випадків COVID-19

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник засумнівався в достовірності результатів ПЛР-тестувань на коронавірус COVID-19. Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської облради в Facebook.

За словами Олійника, питання виникають у зв'язку з великою розбіжністю між результатами експрес-тестів і лабораторними дослідженнями.

"Виникає ряд питань щодо достовірності результатів лабораторних досліджень. Дуже велика розбіжність між експрес-тестами і ПЛР. Це все суперечить тим даним, які заявлялися в світі. Незважаючи на цифри і випадки, прийшли до висновку, що ситуацію повинен аналізувати медичний консиліум", - повідомив він.

Зазначимо, за минулу добу Дніпропетровська область увійшла до трійки лідерів за кількістю нових випадків зараження коронавірусом. В області за 6 травня підтвердили 56 захворювань. Найбільше випадків виявлено в Одеській та Чернівецькій областях - по 63 захворювання. Всього за добу в Україні зареєстровано 507 нових випадків коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що Олійник заявив про відсутність спалаху коронавіруса в області. За його словами зростання кількості захворювань пов'язаний із збільшенням проведених тестувань на COVID-19. Всього в області підтверджено 624 зараження.

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