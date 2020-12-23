Днепропетровский облсовет принял бюджет на 2021 год
Днепр, Среда 23 декабря 2020 18:20
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Фото: во время сессии Днепропетровского облсовета (opentv.media)
На сессии Днепропетровского облсовета депутаты утвердили бюджет на 2021 год. "За" проголосовали 103 депутата, 10 воздержались.
Об этом сообщает РБК-Украина по итогу заседания.
Доходы в областном бюджете на следующий год составят - 9,267 млрд гривен, расходы - 9,266 млрд грн.
В перечень защищенных статей расходов вошли следующие:
- зарплата бюджетникам;
- покупка медикаментом и перевязочных материалов для больниц; обеспечение продуктами питания;
- оплата коммунальных услуг и энергоносителей;
- социальное обеспечение;
- текущие трансферты местным бюджетам (денежные переводы);
- подготовка кадров в вузах и техникумах;
- научная и научно-техническая деятельность;
- оплата услуг по охране государственных (коммунальных) учреждений культуры;
- обеспечение людей с инвалидностью техническими и медицинскими средствами реабилитации;
- оплата энергосервиса.
Напомним, на прошлой сессии выбрали руководство Днепропетровского облсовета. Голосование было тайным (по специально изготовленным бюллетеням) и проходило прямо в сессионном зале. Новым главой облсовета стал депутат от партии "Слуга народа" Николай Лукашук.