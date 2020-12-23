Днепропетровский облсовет принял бюджет на 2021 год

Фото: во время сессии Днепропетровского облсовета (opentv.media)

На сессии Днепропетровского облсовета депутаты утвердили бюджет на 2021 год. "За" проголосовали 103 депутата, 10 воздержались.

Об этом сообщает РБК-Украина по итогу заседания.

Доходы в областном бюджете на следующий год составят - 9,267 млрд гривен, расходы - 9,266 млрд грн.

В перечень защищенных статей расходов вошли следующие:

зарплата бюджетникам;

покупка медикаментом и перевязочных материалов для больниц; обеспечение продуктами питания;

оплата коммунальных услуг и энергоносителей;

социальное обеспечение;

текущие трансферты местным бюджетам (денежные переводы);

подготовка кадров в вузах и техникумах;

научная и научно-техническая деятельность;

оплата услуг по охране государственных (коммунальных) учреждений культуры;

обеспечение людей с инвалидностью техническими и медицинскими средствами реабилитации;

оплата энергосервиса.

Напомним, на прошлой сессии выбрали руководство Днепропетровского облсовета. Голосование было тайным (по специально изготовленным бюллетеням) и проходило прямо в сессионном зале. Новым главой облсовета стал депутат от партии "Слуга народа" Николай Лукашук.