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Дніпропетровська облрада прийняла бюджет на 2021 рік

Дніпро, Середа 23 грудня 2020 18:20
Дніпропетровська облрада прийняла бюджет на 2021 рік
Фото: під час сесії Дніпропетровської облради (opentv.media)
Автор: РБК-Україна

На сесії Дніпропетровської облради депутати затвердили бюджет на 2021 рік. "За" проголосували 103 депутати, 10 утрималися.

Про це повідомляє РБК-Україна за підсумками засідання.

Доходи в обласному бюджеті на наступний рік становитимуть - 9,267 млрд гривень, витрати - 9,266 млрд грн.

В перелік захищених статей видатків увійшли наступні:

  • зарплата бюджетникам;
  • купівля медикаментів і перев'язувальних матеріалів для лікарень; забезпечення харчами;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • соціальне забезпечення;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам (грошові перекази);
  • підготовка кадрів у вузах і технікумах;
  • наукова і науково-технічна діяльність;
  • оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
  • забезпечення людей з інвалідністю технічними та медичними засобами реабілітації;
  • оплата енергосервісу.

Дніпропетровська облрада прийняла бюджет на 2021 рік

Нагадаємо, на минулій сесії обрали керівництво Дніпропетровської облради. Голосування було таємним (за спеціально виготовлених бюлетенів) і проходило прямо в сесійній залі. Новим головою облради став депутат від "Слуги народу" Микола Лукашук.

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