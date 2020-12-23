Дніпропетровська облрада прийняла бюджет на 2021 рік

Фото: під час сесії Дніпропетровської облради (opentv.media)

На сесії Дніпропетровської облради депутати затвердили бюджет на 2021 рік. "За" проголосували 103 депутати, 10 утрималися.

Про це повідомляє РБК-Україна за підсумками засідання.

Доходи в обласному бюджеті на наступний рік становитимуть - 9,267 млрд гривень, витрати - 9,266 млрд грн.

В перелік захищених статей видатків увійшли наступні:

зарплата бюджетникам;

купівля медикаментів і перев'язувальних матеріалів для лікарень; забезпечення харчами;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам (грошові перекази);

підготовка кадрів у вузах і технікумах;

наукова і науково-технічна діяльність;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

забезпечення людей з інвалідністю технічними та медичними засобами реабілітації;

оплата енергосервісу.

Нагадаємо, на минулій сесії обрали керівництво Дніпропетровської облради. Голосування було таємним (за спеціально виготовлених бюлетенів) і проходило прямо в сесійній залі. Новим головою облради став депутат від "Слуги народу" Микола Лукашук.