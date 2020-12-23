Дніпропетровська облрада прийняла бюджет на 2021 рік
Дніпро, Середа 23 грудня 2020 18:20
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Фото: під час сесії Дніпропетровської облради (opentv.media)
На сесії Дніпропетровської облради депутати затвердили бюджет на 2021 рік. "За" проголосували 103 депутати, 10 утрималися.
Про це повідомляє РБК-Україна за підсумками засідання.
Доходи в обласному бюджеті на наступний рік становитимуть - 9,267 млрд гривень, витрати - 9,266 млрд грн.
В перелік захищених статей видатків увійшли наступні:
- зарплата бюджетникам;
- купівля медикаментів і перев'язувальних матеріалів для лікарень; забезпечення харчами;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам (грошові перекази);
- підготовка кадрів у вузах і технікумах;
- наукова і науково-технічна діяльність;
- оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
- забезпечення людей з інвалідністю технічними та медичними засобами реабілітації;
- оплата енергосервісу.
Нагадаємо, на минулій сесії обрали керівництво Дніпропетровської облради. Голосування було таємним (за спеціально виготовлених бюлетенів) і проходило прямо в сесійній залі. Новим головою облради став депутат від "Слуги народу" Микола Лукашук.