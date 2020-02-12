"Днепропетровскгаз": жители области сэкономят до 24% на доставке газа

В этом отопительном сезоне клиенты АО "Днепропетровскгаз" заплатят на 24% меньше за распределение газа, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По решению НКРЭКУ, с января 2020 года все потребители получили отдельные счета: один - за потребленный газ, второй - за услугу по его доставке. Теперь ежемесячный платеж за распределение газа фиксированный в течении всего года. А люди, которые обогревают свои дома голубым топливом, смогут сэкономить средства в зимний период", - говорится в сообщении.

Например, клиент АО "Днепропетровскгаз", который использует 1350 куб. м газа в год, заплатит за первые три месяца 2020 года – 421,8 гривен. По словам пресс-службы, в прошлом году за аналогичный период сумма достигала – 550,9 гривен.

Январь Февраль Март Всего Потребление*, куб м 269 247 271 1 кв. 2019 года, грн 188.3 172.9 189.7 550.9 1 кв. 2020 года, грн 140.6 140.6 140.6 421.8

"Жители области платили за доставку газа всегда. Просто раньше эта сумма была включена в основной счет за газ. Ее прописывали отдельной строкой. После разделения счетов, наши клиенты четко понимают, что за продукт (газ) они платят одной компании, а за его распределение - АО "Днепропетровскгаз", - объяснил финансовый директор АО "Днепропетровскгаз" Андрей Шаповалов.

В пресс-службе отметили, что стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Она зависит от использованного объема газа в прошлом газовом году. Газовый год - это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября. Сумма кубов газа, потребленного за газовый год, умножается на тариф по доставке (для потребителей АО "Днепропетровскгаз" - это 1,25 гривен (с НДС) за 1 куб. м газа). Результат делится на 12 равных платежей - месяцев.

"Напомним, главная задача АО "Днепропетровскгаз" - бесперебойное газоснабжение в дома. В услугу доставки газа входят: поддержание давления в газопроводах, ремонт, замена участков газовой сети, ликвидация аварийных ситуаций, установка счетчиков и тому подобное", - говорится в сообщении.