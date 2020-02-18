"Днепропетровскгаз": зарплата газовиков ниже средней по промышленности

Иллюстративное фото (УНИАН)

В течение предыдущих лет средняя заработная плата для компании составляла 7398 гривен

Тариф на распределение природного газа позволит повысить заработную плату работникам АО "Днепропетровскгаз" в среднем на 40%. В результате средняя заработная плата в течение года будет повышена до уровня 12 609 гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В то же время, средняя заработная плата по промышленности Днепропетровской области в 2019 года уже составила 12757 гривен. Таким образом, несмотря на возможность улучшения положения предприятия за счет новых тарифов на распределение, уровень заработной платы в компании не является конкурентным на рынке труда. Поэтому АО "Днепропетровскгаз" будет продолжать конструктивный диалог с НКРЭКУ для просмотра и установления экономически обоснованного тарифа, которой позволит газовикам получать достойную заработную плату", - говорится в сообщении.

В течение предыдущих лет средняя заработная плата для АО "Днепропетровскгаз" составляла 7398 гривен. Несмотря на это, по словам пресс-службы, с целью сохранения квалифицированных кадров предприятие за счет других статей расходов увеличило среднюю заработную плату до уровня 7607 гривен.

"Наша компания должна стимулировать специалистов, в первую очередь финансово, для обеспечения бесперебойного и безаварийного распределения газа по сетям. Цель АО "Днепропетровскгаз" - быть сервисной компанией №1 на рынке коммунальных услуг. Соответственно, заработная плата наших сотрудников должна быть не ниже заработной платы в промышленности на территории лицензированной деятельности, поскольку от этого напрямую зависит качество обслуживания наших клиентов", - говорит Анатолий Москвичев, начальник управления по персоналу АО "Днепропетровскгаз".

В пресс-службе отметили, что АО "Днепропетровскгаз" будет продолжать активно отстаивать интересы своих работников и делать все возможное для того, чтобы удерживать лучшие квалифицированные кадры. "Сейчас штат компании укомплектован на 80%. Из-за низкой оплаты труда, предусмотренной тарифом на распределение, предприятию постоянно не хватает водителей, электросварщиков, слесарей. Показатель текучести кадров составляет 15,4% в год. Учитывая время на подготовку новых сотрудников, которое составляет минимум 3-4 месяца, такой показатель является катастрофическим для АО "Днепропетровскгаз", - говорится в сообщении.

Также, по словам пресс-службы, компании работающие под брендом РГК, ежегодно увеличивают инвестирование в своих сотрудников. "С целью внедрения системы обучения, в 2019 году было открыто современный Центр обучения и развития персонала. В дальнейшем такие центры будут открыты почти на всех предприятиях группы. Так же продолжается сотрудничество с ведущими украинскими бизнес-школами для обучения работников предприятий, с целью качественной подготовки кадрового резерва для предприятий газораспределительной отрасли", - говорится в сообщении.