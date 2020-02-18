"Дніпропетровськгаз": зарплата газовиків нижча середньої по промисловості

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Протягом попередніх років середня заробітна плата для компанії становила 7398 гривень

Тариф на розподіл природного газу дозволить підвищити заробітну плату працівникам АТ "Дніпропетровськгаз" в середньому на 40%. У результаті середня заробітна плата протягом року буде підвищена до рівня 12 609 гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У той же час, середня заробітна плата по промисловості Дніпропетровської області в 2019 році вже склала 12757 гривень. Таким чином, незважаючи на можливість покращення становища підприємства за рахунок нових тарифів на розподіл, рівень заробітної плати в компанії не є конкурентним на ринку праці. Тому АТ "Дніпропетровськгаз" буде продовжувати конструктивний діалог з НКРЕКП для перегляду та встановлення економічно обґрунтованого тарифу, якої дозволить газовикам отримувати гідну заробітну плату", - йдеться в повідомленні.

Протягом попередніх років середня заробітна плата для АТ "Дніпропетровськгаз" становила 7398 гривень. Незважаючи на це, за словами прес-служби, з метою збереження кваліфікованих кадрів підприємство за рахунок інших статей витрат збільшило середню заробітну плату до рівня 7607 гривень.

"Наша компанія повинна стимулювати фахівців, в першу чергу фінансово, для забезпечення безперебійного та безаварійного розподілу газу по мережах. Мета АТ "Дніпропетровськгаз" - бути сервісною компанією №1 на ринку комунальних послуг. Відповідно, заробітна плата наших працівників повинна бути не нижчою заробітної плати в промисловості на території ліцензованої діяльності, оскільки від цього безпосередньо залежить якість обслуговування наших клієнтів", - говорить Анатолій Москвичов, начальник управління з персоналу АТ "Дніпропетровськгаз".

У прес-службі зазначили, що АТ "Дніпропетровськгаз" буде продовжувати активно відстоювати інтереси своїх працівників і робити все можливе для того, щоб утримувати найкращі кваліфіковані кадри. "Зараз штат компанії укомплектований на 80%. Через низьку оплату праці, передбачену тарифом на розподіл, підприємству постійно не вистачає водіїв, електрозварників, слюсарів. Показник плинності кадрів складає 15,4% в рік. Враховуючи час на підготовку нових працівників, що становить мінімум 3-4 місяці, такий показник є катастрофічним для АТ "Дніпропетровськгаз", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами прес-служби, компанії , що працюють під брендом РГК, щорічно збільшують інвестування в своїх співробітників. "З метою впровадження системи навчання, в 2019 році було відкрито сучасний Центр навчання і розвитку персоналу. Надалі такі центри будуть відкриті майже на всіх підприємствах групи. Так само триває співпраця з провідними українськими бізнес-школами для навчання працівників підприємств, з метою якісної підготовки кадрового резерву для підприємств газорозподільної галузі", - йдеться в повідомленні.