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"Дніпропетровськгаз": зарплата газовиків нижча середньої по промисловості

Новини » Енергетика     18.02.2020 - 16:36
"Дніпропетровськгаз": зарплата газовиків нижча середньої по промисловості
Ілюстративне фото (УНІАН)

Протягом попередніх років середня заробітна плата для компанії становила 7398 гривень

Тариф на розподіл природного газу дозволить підвищити заробітну плату працівникам АТ "Дніпропетровськгаз" в середньому на 40%. У результаті середня заробітна плата протягом року буде підвищена до рівня 12 609 гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У той же час, середня заробітна плата по промисловості Дніпропетровської області в 2019 році вже склала 12757 гривень. Таким чином, незважаючи на можливість покращення становища підприємства за рахунок нових тарифів на розподіл, рівень заробітної плати в компанії не є конкурентним на ринку праці. Тому АТ "Дніпропетровськгаз" буде продовжувати конструктивний діалог з НКРЕКП для перегляду та встановлення економічно обґрунтованого тарифу, якої дозволить газовикам отримувати гідну заробітну плату", - йдеться в повідомленні.

Протягом попередніх років середня заробітна плата для АТ "Дніпропетровськгаз" становила 7398 гривень. Незважаючи на це, за словами прес-служби, з метою збереження кваліфікованих кадрів підприємство за рахунок інших статей витрат збільшило середню заробітну плату до рівня 7607 гривень.

"Наша компанія повинна стимулювати фахівців, в першу чергу фінансово, для забезпечення безперебійного та безаварійного розподілу газу по мережах. Мета АТ "Дніпропетровськгаз" - бути сервісною компанією №1 на ринку комунальних послуг. Відповідно, заробітна плата наших працівників повинна бути не нижчою заробітної плати в промисловості на території ліцензованої діяльності, оскільки від цього безпосередньо залежить якість обслуговування наших клієнтів", - говорить Анатолій Москвичов, начальник управління з персоналу АТ "Дніпропетровськгаз".

У прес-службі зазначили, що АТ "Дніпропетровськгаз" буде продовжувати активно відстоювати інтереси своїх працівників і робити все можливе для того, щоб утримувати найкращі кваліфіковані кадри. "Зараз штат компанії укомплектований на 80%. Через низьку оплату праці, передбачену тарифом на розподіл, підприємству постійно не вистачає водіїв, електрозварників, слюсарів. Показник плинності кадрів складає 15,4% в рік. Враховуючи час на підготовку нових працівників, що становить мінімум 3-4 місяці, такий показник є катастрофічним для АТ "Дніпропетровськгаз", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами прес-служби, компанії , що працюють під брендом РГК, щорічно збільшують інвестування в своїх співробітників. "З метою впровадження системи навчання, в 2019 році було відкрито сучасний Центр навчання і розвитку персоналу. Надалі такі центри будуть відкриті майже на всіх підприємствах групи. Так само триває співпраця з провідними українськими бізнес-школами для навчання працівників підприємств, з метою якісної підготовки кадрового резерву для підприємств газорозподільної галузі", - йдеться в повідомленні.

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