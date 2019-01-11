"Днепропетровскгаз Сбыт" проинформировал должников о прекращении поставок газа

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Задолженность перед газоснабжающей компанией также имеет государственный бюджет по компенсации льгот и субсидий

В течение 2018 года клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" почти в 1,5 раза увеличили неплатежи за газ. Общая задолженность жителей региона достигла 2,8 млрд гривен. Наибольшие суммы за потребленный природный газ задолжали состоятельные владельцы частных домовладений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала года ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" разослало 170 443 письменных уведомлений клиентам-должникам о прекращении поставок газа. В сравнении с 2017 годом эта цифра выросла на 11%. Больше всех предупреждений получили в Днепре и Кривом Роге. В случае непогашения долга после получения уведомления ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" прекращает поставки, инициирует отключение и взыскивает долг в судебном порядке", - говорится в сообщении.

В Днепропетровской области долги свыше 5 тыс. гривен имеют 9 400 бытовых потребителей, а более 10 тыс. гривен – 800 клиентов. Рекордный долг за газ - 60 тыс. гривен.

"Действующее законодательство предусматривает, что если потребитель систематически не платит и копит долги, компания-поставщик природного газа должна прекратить поставки газа и инициировать отключение газоснабжения. В первую очередь мы направляем письменное уведомление о прекращении газоснабжения. Если же и после этого долг не погашен, инициируем отключения и взыскания долга в судебном порядке", - отметила директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

При отключении за долги повторное подключение к системе газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации убытков, связанных с прекращением и возобновлением газоснабжения.

"Так же обращаем внимание потребителей на то, что постановлением Кабинета Министров Украины приняты изменения в систему субсидирования, согласно которым потребителям прекращают начисление государственной помощи в случае неплатежей в течение двух месяцев", - сообщают в пресс-службе.

Задолженность перед газоснабжающей компанией также имеет государственный бюджет по компенсации льгот и субсидий за использованные потребителями объемы природного газа и составляет 353 млн гривен.