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"Дніпропетровськгаз Збут" поінформував боржників про припинення поставок газу

Новини » Енергетика    11.01.2019 - 19:50
"Дніпропетровськгаз Збут" поінформував боржників про припинення поставок газу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Заборгованість перед газопостачальною компанією також має державний бюджет по компенсації пільг та субсидій

Протягом 2018 року клієнти ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" майже в 1,5 рази збільшили неплатежі за газ. Загальна заборгованість жителів регіону сягнула 2,8 млрд гривень. Найбільші суми за спожитий природний газ боргують заможні власники приватних домоволодінь. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З початку року ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" розіслало 170 443 письмових повідомлень клієнтам-боржникам про припинення поставок газу. В порівнянні з 2017 роком ця цифра зросла на 11%. Найбільше попереджень отримали у Дніпрі та Кривому Розі. У разі непогашення боргу після отримання повідомлення ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут"  припиняє поставки, ініціює відключення і стягує борг в судовому порядку", - йдеться у повідомленні.

У Дніпропетровській області борги понад 5 тис. гривень мають 9 400 побутових споживачів, а більше 10 тис. гривень – 800 клієнтів. Рекордний борг за газ - 60 тис. гривень.

"Чинне законодавство передбачає, що якщо споживач систематично не сплачує і накопичує борги, компанія-постачальник природного газу повинна припинити поставки газу та ініціювати відключення газопостачання. Першочергово ми направляємо письмове повідомлення про припинення газопостачання. Якщо ж після цього борг не погашений, ініціюємо відключення і стягнення боргу в судовому порядку", - зазначила директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Тетяна Соболь.

При відключенні за борги повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних з припиненням та поновленням газопостачання.

"Так само звертаємо увагу споживачів на те, що постановою Кабінету Міністрів України ухвалено зміни до системи субсидування, згідно з якими споживачам припиняють нарахування державної допомоги в разі неплатежів протягом двох місяців", - повідомляють у прес-службі.

Заборгованість перед газопостачальною компанією також має державний бюджет по компенсації пільг та субсидій за використані споживачами обсяги природного газу та становить 353 млн гривень.

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