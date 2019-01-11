"Дніпропетровськгаз Збут" поінформував боржників про припинення поставок газу

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Заборгованість перед газопостачальною компанією також має державний бюджет по компенсації пільг та субсидій

Протягом 2018 року клієнти ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" майже в 1,5 рази збільшили неплатежі за газ. Загальна заборгованість жителів регіону сягнула 2,8 млрд гривень. Найбільші суми за спожитий природний газ боргують заможні власники приватних домоволодінь. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З початку року ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" розіслало 170 443 письмових повідомлень клієнтам-боржникам про припинення поставок газу. В порівнянні з 2017 роком ця цифра зросла на 11%. Найбільше попереджень отримали у Дніпрі та Кривому Розі. У разі непогашення боргу після отримання повідомлення ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" припиняє поставки, ініціює відключення і стягує борг в судовому порядку", - йдеться у повідомленні.

У Дніпропетровській області борги понад 5 тис. гривень мають 9 400 побутових споживачів, а більше 10 тис. гривень – 800 клієнтів. Рекордний борг за газ - 60 тис. гривень.

"Чинне законодавство передбачає, що якщо споживач систематично не сплачує і накопичує борги, компанія-постачальник природного газу повинна припинити поставки газу та ініціювати відключення газопостачання. Першочергово ми направляємо письмове повідомлення про припинення газопостачання. Якщо ж після цього борг не погашений, ініціюємо відключення і стягнення боргу в судовому порядку", - зазначила директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Тетяна Соболь.

При відключенні за борги повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних з припиненням та поновленням газопостачання.

"Так само звертаємо увагу споживачів на те, що постановою Кабінету Міністрів України ухвалено зміни до системи субсидування, згідно з якими споживачам припиняють нарахування державної допомоги в разі неплатежів протягом двох місяців", - повідомляють у прес-службі.

Заборгованість перед газопостачальною компанією також має державний бюджет по компенсації пільг та субсидій за використані споживачами обсяги природного газу та становить 353 млн гривень.