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"Днепропетровскгаз Сбыт" предлагает жителям области погашать долг за газ частями

Днепропетровская область, Среда 12 августа 2020 16:24
"Днепропетровскгаз Сбыт" предлагает жителям области погашать долг за газ частями
Фото: платежки за ЖК-услуги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Потребители газа в области задолжали за газ почти 140 млн гривен

В Днепропетровской области потребители газа задолжали за газ почти 140 млн гривен. ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" предлагает тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, платить накопленный долг частями и заключить график погашения задолженности (договор реструктуризации).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Днепропетровскгаз Сбыт" отмечают, что далеко не всегда должники - это небрежные плательщики.

"Мы находимся в постоянном диалоге с нашими потребителями. И понимаем, что у малообеспеченных людей могут возникать действительно трудные жизненные ситуации. Надо только не накапливать долг дальше, а обратиться за помощью. Вместе мы обязательно найдем выход", - отмечает директор ООО Юлия Кузьменко.

Для заключения графика погашения задолженности необходимо обратиться непосредственно в компанию.

"Это вы можете сделать в одной из точек контакта, или в одном из центров обслуживания клиентов, о местонахождении которых можно узнать по ссылке https://dpgaszbut.104.ua/ru/contacts/id/kontakti-16340", - информируют в компании.

Документы, необходимые для подачи заявления на погашение задолженности:

  • заявление на имя директора Общества;
  • паспорт и ИНН владельца лицевого счета;
  • справка о составе семьи;
  • документальное подтверждение частичной/временной неплатежеспособности (требование п. 4.10 Постановления НКРЕКП №2500), а именно: справки о болезни; справки о размере заработной платы (если человек работает) справка о размере выплат из пенсионного фонда; справка с государственной службы занятости; справка о размере социальных выплат с УТСЗН и любые другие справки, подтверждающие неплатежеспособность.

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