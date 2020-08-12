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"Дніпропетровськгаз Збут" пропонує мешканцям області сплачувати борг за газ частинами

Дніпропетровська область, Середа 12 серпня 2020 16:24
"Дніпропетровськгаз Збут" пропонує мешканцям області сплачувати борг за газ частинами
Фото: платіжки за ЖК-послуги (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Споживачі газу в області заборгували за блакитне паливо майже 140 млн гривень

У Дніпропетровській області споживачі газу заборгували за блакитне паливо майже 140 млн гривень. ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" пропонує тим, хто потрапив у складну життєву ситуацію, сплачувати накопичений борг частинами і укласти графік погашення заборгованості (договір реструктуризації).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У "Дніпропетровськгаз Збут" наголошують, що далеко не завжди боржники - це недбалі платники.

"Ми знаходимось у постійному діалозі з нашими споживачами. І розуміємо, що у малозабезпечених людей можуть виникати дійсно скрутні життєві ситуації. Треба тільки не накопичувати борг далі, а звернутись за допомогою. Разом ми обов’язково знайдемо вихід", - зазначає директор ТОВ Юлія Кузьменко.

Для укладання графіку погашення заборгованості необхідно звернутися безпосередньо до компанії.

"Це ви можете зробити в одній з точок контакту, або в одному з центрів обслуговування клієнтів, про місцезнаходження яких можна дізнатися за посиланням https://dpgaszbut.104.ua/ru/contacts/id/kontakti-16340", - інформують у компанії.

Документи, необхідні для подання заяви на погашення заборгованості:

  • заява на ім’я директора Товариства;
  • паспорт та ІПН власника особового рахунку;
  • довідка про склад сім’ї;
  • документальне підтвердження часткової/тимчасової неплатоспроможності (вимога п. 4.10 Постанови НКРЕКП №2500), а саме: довідки про хворобу; довідки про розмір заробітної плати (якщо людина працює); довідка про розмір виплат з пенсійного фонду; довідка з державної служби зайнятості; довідка про розмір соціальних виплат з УПСЗН та будь-які інші довідки, які підтверджують неплатоспроможність.

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