"Днепропетровскгаз Сбыт" перечислил неиспользованные субсидии почти на 44 млн гривен

В мае 2019 года ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" сделал перерасчет неиспользованных субсидий на сумму 43,7 млн гривен, начисленных до 1 февраля 2019 года в течение отопительного периода 2018-2019. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В течение октября 2018 – май 2019 гг. около 300 тыс домохозяйств Днепропетровской области получили безналичную субсидию на газ на общую сумму 785 млн гривен. По состоянию на май в 59,8 тыс. клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" оставались неиспользованными 43,7 млн гривен государственных компенсаций на оплату газа. Это на 81% меньше по сравнению с прошлым годом.

"В отличие от прошлого года, потребителям не будут возвращать наличными сэкономленную стоимость газа до 100 кубометров. Перерасчет состоялся в автоматическом режиме и его отображается на сумме в квитанции за май, – сообщила директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь. – Стоит напомнить, что с мая уже началось назначение жилищной субсидии на следующий срок, поэтому, получив информацию об имеющейся просроченной свыше месяц задолженность, общая сумма которой превышает 340 гривен, - жилищная субсидия на следующий сезон не будет назначена".

Если в течение двух месяцев с даты получения уведомления об отказе в назначении жилищной субсидии на следующий сезон гражданин документально подтвердит уплату задолженности или заключить договор о ее реструктуризации, - жилищная субсидия будет назначена с начала такого сезона.

По словам пресс-службы, по любым вопросам, связанным с назначением жилищной субсидии, необходимо обращаться в управления социальной защиты населения. Граждане, которым назначена жилищная субсидия, обязаны ежемесячно оплачивать стоимость фактически потребленной услуги с учетом суммы жилищной субсидии, перечисленной исполнителям коммунальных услуг или выплаченной им наличными.

"Чтобы не допускать задолженности, ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" обращает внимание потребителей, что ориентироваться нужно исключительно на сумму к оплате, вносить вовремя и в полном объеме. Информацию относительно переплат или долгов можно узнать из квитанций за газ, ежемесячно компания отправляет по почте. Кроме того, клиенты "Днепропетровскгаз Сбыта" могут в любое время проверить баланс лицевого счета в личном кабинете на сайте 104.ua и другими дистанционными сервисами – мобильными приложениями 104 Mobile или 104 Mobile Lite, Viber бот 7104ua", - говорится в сообщении.