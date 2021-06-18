"Днепропетровскгаз" предлагает клиентам техобслуживание по акционной цене

АО "Днепропетровскгаз" предлагает потребителям акционное предложение, в рамках которого техническое обслуживание внутренних сетей с НДС составляет 300 гривен в год. Регулярное техническое обслуживание один раз в год позволяет содержать внутренние газовые сети в исправном состоянии.

"Ответственность за безопасную эксплуатацию внутридомовых газовых сетей и газовых приборов несут владельцы. Непрерывность и безопасность поставок газа зависят прежде всего от технического состояния сетей. АО "Днепропетровскгаз" как Оператор ГРМ отвечает за состояние газопровода до отключающего устройства на газопроводе-вводе в дом. В свою очередь сети от отключающего устройства, проложенные по стенам и внутри дома, относятся к внутридомовой системы газоснабжения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния, потери надежности и безопасности. Это, в свою очередь, может привести к несчастному случаю, взрыву или пожару.

Стоимость работ по техническому обслуживанию зависит от их вида и объема - протяженности сетей, количества приборов, их типа и периода обслуживания, и рассчитывается индивидуально для каждого клиента и домовладений. Подробную консультацию потребители могут получить в Клиентских просторах 104.ua.

"Статистика показывает, что треть вызовов аварийно-диспетчерской службы газа - утечки на газовых сетях. Связано это с несвоевременным проведением технического обслуживания внутренних газопроводов. По правилам безопасности газоснабжения комплекс работ по техническому обслуживанию необходимо проводить один раз в год. Подчеркиваю, что в акционное предложение не входит стоимость обслуживания газового оборудования", - говорит директор по капитальному строительству АО "Днепропетровскгаз" Максим Бойко.

Также в пресс-службе отметили, что подписав соглашение на техническое обслуживание с газораспределительной компанией, потребитель получает:

обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиры) к газовому прибору;

приборный контроль на плотность соединений газопроводов;

обзор наличия и проверку герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции здания;

проверку работоспособности и смазку запорных устройств, установленных на газопроводах,

устранение утечек на муфтовых соединениях.

"АО "Днепропетровскгаз" призывает клиентов быть сознательными в потреблении газа и проводить раз в год техническое обслуживание во избежание чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.