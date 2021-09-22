"Днепропетровскгаз": 80% клиентов своевременно платят за доставку газа

За восемь месяцев 2021 года количество должников АО "Днепропетровскгаз" за доставку газа уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%. Однако сумма задолженности постоянно растет, и по состоянию на начало сентября общая сумма долга бытовых потребителей области составила 38,4 млн гривен.

"Своевременная плата за распределение газа - это гарантия безаварийного и бесперебойного газоснабжения", - говорят в компании и призывают своих клиентов своевременно рассчитываться за предоставленные услуги - ежемесячно до 20 числа.

"За счет средств, уплаченных потребителями за распределение, финансируется работа аварийно-диспетчерской службы, которая 24/7 ликвидирует утечки газа. Осуществляется модернизация, капитальный ремонт газопроводов, обслуживание газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, понижает и поддерживают необходимое давление в сетях. От системного выполнения этих работ зависит подача газа в дома 606 тысяч жителей региона", - комментирует коммерческий директор АО "Днепропетровскгаз" Виталий Косенко.

В пресс-службе отметили, что "Днепропетровскгаз" вынужден взыскивать долги принудительно. В частности, с начала года компания передала в суд более 3 тысяч дел должников. Кроме суммы долга, им придется оплатить судебные издержки и исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности.

"Более того, должники рискуют остаться без газоснабжения. Ведь с 20 августа 2021 года, в соответствии с Законом Украины №1657-IX, снят мораторий на отключение потребителей, имеющих задолженность, от коммунальных услуг. Запрет на отключение распространяется только на регионы, где введено "красный" уровень эпидемиологической опасности", - говорится в сообщении.

Для возобновления подачи газа потребителю будет необходимо, кроме суммы долга, еще и оплатить услугу "прекращение-восстановления газоснабжения".

"Следует отметить, в этом году значительно сократилось количество потребителей, которые ни разу не платили за распределение. Если в начале года их было больше 80 тысяч, то по состоянию на 1 сентября 2021 года – 67,7 тысяч", - говорится в сообщении.