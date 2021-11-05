"Днепропетровскгаз": 20 тысяч потребителей заказали техобслуживание сетей

"Утечки газа именно на внутренних сетях являются причиной вызовов на аварийную службу 104. Специалисты Днепропетровскгаза обращают внимание на то, что отсутствие своевременного обслуживания и диагностики газовых сетей как в многоэтажках, так и в частных домах приводит к их аварийности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для предотвращения неисправности и безопасного потребления газа, необходимо своевременно заключать договоры на техническое обслуживание. Специальное и регулярное обслуживание внутренних сетей гарантирует безопасное пользование природным газом.

"Заключив договор с АО "Днепропетровскгаз" клиенты получат профессиональное обследование внутридомовой газовой сети относительно возможных утечек газа, контроль плотности соединений газопроводов, устранение утечек на муфтовых соединениях, проверку работоспособности и смазку запорных устройств, установленных на газопроводах и т.д. специалисты компании работают с современным специализированным оборудованием и устраняют утечки газа", - отмечает директор по капитальному строительству "Днепропетровскгаза" Максим Бойко.

По словам пресс-службы, выполнять техническое обслуживание имеет право выбранная собственником или балансодержателем компания, которая имеет все необходимые разрешения на работу повышенной опасности и эксплуатацию машин, механизмов и оборудования. Кроме того, необходима соответствующая материально-техническая база и профессиональный персонал.

Для получения консультаций или заключения договора с газораспределительной компанией потребители природного газа Днепропетровской области могут обращаться в ближайшее 104.ua Клиентское пространство.