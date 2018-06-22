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Интервью

Днепропетровская область заняла первое место в рейтинге инвестэффективности

НовостиПолитика    22.06.2018 - 10:00
Фото: Валентин Резниченко (пресс-служба)
Фото: Валентин Резниченко (пресс-служба)

Агентство "Евро-Рейтинг" назвало Днепропетровскую область первым номером в соответствующем рейтинге

Агентство "Евро-Рейтинг" назвало Днепропетровскую область первым номером в Рейтинге инвестиционной эффективности областей за первый квартал 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

Исследование агентства проводились по 22 областям Украины, во внимание не принимались Донецка и Луганска. Специалисты учитывали два показателя: инвестиционную активность (капитальные и иностранные инвестиции, строительные работы) и эффект от привлеченных средств (ввод объектов в эксплуатацию, трудоустройство безработных, зарплата).

"Цель рейтинга - оценить инвестиционную привлекательность региона, а еще - определить, какие практические результаты имеют территории после привлечения инвестиций. Это своего рода косвенная оценка эффективности власти на местах. Такие исследования проводим ежеквартально, далее - подводим итоги года", - отмечают в агентстве.

Наибольшее количество баллов в первом квартале 2018 года - 236 - получила Днепропетровская область. В пятерке лучших - Волынская, Львовская, Киевская и Закарпатская области.

"Первая в Украине мини-ГЭС в Васильковке, три котельные в днепровских больницах, генерирующие наибольшее в стране количество тепла, а еще – самая мощная в области солнечная электростанция в Никополе. Это лишь несколько примеров сотрудничества с инвесторами. Мы создаем все условия для людей, которые стремятся вкладывать деньги в Днепропетровскую область. Благодаря этому, появились новые инфраструктурные объекты, дополнительные рабочие места, увеличились местные бюджеты. На благоприятном бизнес-климате акцентирует внимание и президент Украины Петр Порошенко", - сказал Резниченко.

По данным ведомства, в 2017 году Днепропетровская область заняла второе место в этом рейтинге.

Как известно, Днепропетровская область также вошла в число лидеров областей по созданию в опорных школах нового образовательного пространства рейтинга Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Кроме того, Днепропетровская ОГА в прошлом году стала одним из лидеров в использовании системы ProZorro в допороговых госзакупках.

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Теги публикации: Резниченко, ДнепрОГА, Днепропетровская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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