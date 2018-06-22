Дніпропетровська область зайняла перше місце в рейтингу інвестефективності

Агентство "Євро-Рейтинг" назвало Дніпропетровську область першим номером у відповідному рейтингу

Агентство "Євро-Рейтинг" назвало Дніпропетровську область першим номером у Рейтингу інвестиційної ефективності областей за перший квартал 2018 року. Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Дослідження агентства проводилися по 22 областях України, до уваги не приймалися Донецька і Луганська. Фахівці враховували два показника: інвестиційну активність (капітальні та іноземні інвестиції, будівельні роботи) і ефект від залучених засобів (введення об'єктів в експлуатацію, працевлаштування безробітних, зарплата).

"Мета рейтингу - оцінити інвестиційну привабливість регіону, а ще - визначити, які практичні результати мають території після залучення інвестицій. Це свого роду непряма оцінка ефективності влади на місцях. Такі дослідження проводимо щоквартально, далі - підводимо підсумки року", - відзначають в агентстві.

Найбільшу кількість балів у першому кварталі 2018 року - 236 - отримала Дніпропетровська область. В п'ятірці кращих - Волинська, Львівська, Київська та Закарпатська області.

"Перша в Україні міні-ГЕС у Васильківці, три котельні в дніпровських лікарнях, генеруючі найбільшу в країні кількість тепла, а ще – найпотужніша в області сонячна електростанція в Нікополі. Це лише кілька прикладів співпраці з інвесторами. Ми створюємо всі умови для людей, які прагнуть вкладати гроші у Дніпропетровську область. Завдяки цьому, з'явилися нові інфраструктурні об'єкти, додаткові робочі місця, збільшилися місцеві бюджети. На сприятливого бізнес-кліматі акцентує увагу і президент України Петро Порошенко", - сказав Резніченко.

За даними відомства, в 2017 році Дніпропетровська область посіла друге місце в цьому рейтингу.

Як відомо, Дніпропетровська область також увійшла в число лідерів областей щодо створення в опорних школах нового освітнього простору рейтингу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Крім того, Дніпропетровська ОДА в минулому році стала одним з лідерів у використанні системи ProZorro в допорогових держзакупівлях.