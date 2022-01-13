Днепропетровская область вышла на финишный участок строительства трассы на Киев

"Современная инфраструктура - ​​залог развития региона. В Днепропетровской области строятся детсады, школы и стадионы, обновляются дороги. Воплощаются амбициозные проекты. Один из них - возведение новой трассы на Киев. Она объединит областной центр со столицей в объезд населенных пунктов Днепровского района", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Национальную магистраль Н-31 возводят "с нуля". Это один из самых масштабных инфраструктурных проектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сейчас в Днепропетровской области ведутся работы на финишном участке - за каналом "Днепр - Донбасс". Его протяженность 29,5 км. Там строят эстакаду и обустраивают дорожное полотно.

"Зимой строительство решетиловской трассы не останавливается. Асфальт не укладываем, но работаем над несколькими искусственными сооружениями. Строим мосты, путепроводы и тоннели", - сказал начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Мостовики и тяжелая техника работают одновременно на нескольких отрезках. В частности, над 600-метровой эстакадой через реку Ориль. Также обустраивают песчаное основание для новой дороги.

Днепропетровщиной будет проходить почти 60 км новой магистрали "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка". Еще около 80 км новой дороги строят в Полтавской области. Новая дорога сократит путь из Днепра в Киев с 7 до 5 часов.