Днепропетровская область потратит треть бюджета-2022 на развитие региона

Днепропетровский областной совет принял бюджет на 2022 год, в котором делают ставку на развитие инфраструктуры региона. Его поддержали 92 депутата из 102 присутствующих, а размер бюджета составляет 11,2 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Днепропетровщина одной из первых областей в стране приняла бюджет. Его приняли в срок. А значит, сможем непрерывно продолжать развитие региона. Несмотря на вызовы пандемии, 2022 год будет годом развития. Акцент - на обновлении инфраструктуры", - подчеркнул он.

В планах - развитие социальной инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Планируют открывать новые и модернизировать существующие садики, стадионы, школы и больницы.

В целом на развитие инфраструктуры потратят 3,7 млрд грн собственных поступлений региона и государственной субвенции. В частности, государственные субвенции используют на приобретение оборудования для столовых и улучшение пожарной безопасности в школах. 1,3 млрд грн уйдет на ремонт дорог.

Как отметил Валентин Резниченко, бюджет развития Днепропетровской области на 2022 год превышает нынешний.