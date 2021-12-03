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Днепропетровская область потратит треть бюджета-2022 на развитие региона

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Днепр, Пятница 03 декабря 2021 16:08
Днепропетровская область потратит треть бюджета-2022 на развитие региона Фото: Днепр потратит треть бюджета-2022 на развитие региона (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Днепропетровский областной совет принял бюджет на 2022 год, в котором делают ставку на развитие инфраструктуры региона. Его поддержали 92 депутата из 102 присутствующих, а размер бюджета составляет 11,2 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Днепропетровщина одной из первых областей в стране приняла бюджет. Его приняли в срок. А значит, сможем непрерывно продолжать развитие региона. Несмотря на вызовы пандемии, 2022 год будет годом развития. Акцент - на обновлении инфраструктуры", - подчеркнул он.

В планах - развитие социальной инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Планируют открывать новые и модернизировать существующие садики, стадионы, школы и больницы.

В целом на развитие инфраструктуры потратят 3,7 млрд грн собственных поступлений региона и государственной субвенции. В частности, государственные субвенции используют на приобретение оборудования для столовых и улучшение пожарной безопасности в школах. 1,3 млрд грн уйдет на ремонт дорог.

Как отметил Валентин Резниченко, бюджет развития Днепропетровской области на 2022 год превышает нынешний.

Ранее сообщалось, что в Днепре завершают строительство Южной обходной дороги по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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