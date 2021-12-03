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Дніпропетровська область витратить третину бюджету-2022 на розбудову регіону

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Дніпро, П'ятниця 03 грудня 2021 16:08
Дніпропетровська область витратить третину бюджету-2022 на розбудову регіону Фото: Дніпро витратить третину бюджету-2022 на розвиток регіону (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Дніпропетровська обласна рада ухвалила бюджет на 2022 рік, в якому роблять ставку на розвиток інфраструктури регіону. Його підтримали 92 депутатів із 102 присутніх, а розмір бюджету становить 11,2 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Дніпропетровщина однією з перших областей в країні ухвалила бюджет. Його прийняли вчасно. А отже, зможемо безперервно продовжувати розбудову регіону. Попри виклики пандемії, 2022-й буде роком розвитку. Акцент - на оновленні інфраструктури", - наголосив він.

У планах - розвиток соціальної інфраструктури в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Планують відкривати нові та модернізувати існуючі садочки, стадіони, школи і лікарні.

Загалом на розбудову інфраструктури витратять 3,7 млрд грн власних надходжень регіону і державної субвенції. Зокрема, державні субвенції використають на придбання обладнання для їдалень і покращення пожежної безпеки у школах. 1,3 млрд грн піде на ремонти доріг.

Як зазначив Валентин Резніченко, бюджет розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік перевищує цьогорічний.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі завершують будівництво Південної обхідної дороги за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Велике будівництво
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