Днепропетровская область лидирует по росту доходов бюджета

Фото: Юрий Голик (из открытых источников)

Голик назвал причины роста доходов бюджета

Днепропетровская область - лидер по росту доходов в бюджет по каждому из налогов в абсолютных цифрах и в числе лидеров в относительных значениях. Об этом сообщил советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко Юрий Голик, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Это означает, что и так от немалых цифр мы приросли еще больше. При этом мы показали большой рост в относительных цифрах - по сути мы выросли сильно в процентах от больших цифр. Разрыв между нами и всеми остальными областями увеличился. Напомню, что четыре года подряд мы вместе с нашими друзьями и коллегами из областного совета рекордно увеличивали бюджет развития нашей области", - сообщил Голик.

Такой рост он объясняет, в частности, тем, что предприниматели Днепропетровской области за последние четыре года заработали в ProZorro более 120 миллиардов гривен.

"Это новые рабочие места, это налоги в местные бюджеты, это новая инфраструктура в области", - сказал советник.

За январь-июнь текущего года в общий фонд местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) поступило 128 807,3 млн гривен. Прирост поступлений в общий фонд составил 19,6% или 21 103,0 млн гривен.

Прирост фактических поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - 22%. 11 регионов имеют темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине. Два региона обеспечили прирост более 24%.

Объем поступлений НДФЛ - 77 174,1 млн грн - прирост 22% или 13 916,0 млн гривен. 12 регионов обеспечили темп прироста платы за землю выше среднего по Украине (23,4%), больше 30% обеспечили 8 регионов.

Поступления платы за землю составили 15 575,9 млн грн - прирост 23,4% или 2 950,2 млн гривен. Налог на недвижимое имущество за январь-июнь 2 108,8 млн грн - прирост 32,3% или 514,5 млн гривен.

Единый налог за январь-июнь 2019 года - 16 154,0 млн грн - прирост поступлений 22,8% или 3 003, 4 млн гривен.

Напомним, 27 июня этого года президент Владимир Зеленский уволил Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской ОГА.