Дніпропетровська область лідирує за зростанням доходів бюджету

Фото: Юрій Голик (з відкритих джерел)

Голик назвав причини зростання доходів бюджету

Дніпропетровська область - лідер зі зростання доходів до бюджету по кожному з податків в абсолютних цифрах і в числі лідерів у відносних значеннях. Про це повідомив радник колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка Юрій Голик, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Це означає, що і так від чималих цифр ми виросли ще більше. При цьому ми показали велике зростання у відносних цифрах - по суті ми сильно зросли у відсотках від великих цифр. Розрив між нами і всіма іншими областями збільшився. Нагадаю, що чотири роки поспіль ми разом з нашими друзями і колегами з обласної ради рекордно збільшували бюджет розвитку нашої області", - повідомив Голик.

Таке зростання він пояснює, зокрема, тим, що підприємці Дніпропетровської області за останні чотири роки заробили в ProZorro понад 120 мільярдів гривень.

"Це нові робочі місця, це податки до місцевих бюджетів, це нова інфраструктура в області", - сказав радник.

За січень-червень поточного року до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 128 807,3 млн гривень. Приріст надходжень у загальний фонд склав 19,6% або 21 103,0 млн гривень.

Приріст фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) - 22%. 11 регіонів мають темпи приросту ПДФО вище середнього показника по Україні. Два регіону забезпечили приріст понад 24%.

Обсяг надходжень ПДФО - 77 174,1 млн грн - приріст 22% або 13 916,0 млн гривень. 12 регіонів забезпечили темп приросту плати за землю вище середнього по Україні (23,4%), більше 30% забезпечили 8 регіонів.

Надходження плати за землю склали 15 575,9 млн грн - приріст 23,4% або 2 950,2 млн гривень. Податок на нерухоме майно за січень-червень 2 108,8 млн грн - приріст 32,3% або 514,5 млн гривень.

Єдиний податок за січень-червень 2019 року - 16 154,0 млн грн - приріст надходжень 22,8% або 3 003, 4 млн гривень.

Нагадаємо, 27 червня цього року президент Володимир Зеленський звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА.