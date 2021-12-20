Под Днепром произошел взрыв в многоэтажке: разрушены две квартиры, есть пострадавший

"20 декабря в 16:45 поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Нежинской Заводского района города Каменское", - говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, спасатели предварительно установили, что вероятно произошел взрыв газа с последующим горением.

В результате чего огнем было повреждено имущество в квартирах №15 и №16 на общей площади 50 кв. м.

По данным ГСЧС, в 17:06 пожар был локализован, а в 17:25 - ликвидирован.

Известно, что в результате взрыва пострадал мужчина, 1994 года рождения, его с предварительным диагнозом "50% ожогов тела" госпитализировала "скорая".

Как сообщают спасатели, взрывом повреждены окна и двери в квартире №15, разрушены межкомнатные перегородки в квартире №15 и между квартирами №15 и №16.

Кроме того, после ликвидации пожара обнаружены трещины и деформация межэтажной плиты перекрытия в квартире № 19 на пятом этаже.

Сейчас от газоснабжения полностью отключен первый подъезд дома (квартиры 1-20).

На тушение пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Фото: под Днепром произошел взрыв в многоэтажке (dsns.gov.ua)